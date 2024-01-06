آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير.. اعرف غرامة التأخير

يهتم المواطنون دوما بمعرفة مواعيد سداد فواتير الاستهلاك الشهري من خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت، وفي السطور التالية، نوضح آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير يوم 15 فبراير من الشهر المقبل، ويبدأ السداد بدءا من يوم 15 يناير.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وذكرت «المصرية للاتصالات» أنه في حال عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين أو 3 أشهر من الوقت المحدد لدفعها، تطبق غرامة عن كل شهر تأخير بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، أما في حال عدم السداد خلال 4 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الفاتورة ترفع حرارة التليفون الأرضي، وفي حال عدم سداد الفاتورة خلال 7 أشهر يسحب الخط الأرضي نهائيًا وتكون هذه مرحلة وقف الخدمة نهائيًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتجنبا لغرامات التأخير، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدر الساعة، ووفقًا لما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي، على النحو التالي:

- تصفح الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــا.

- ادخل كود المحافظة.

- اكتب رقم التليفون.

- اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الخط الساخن رقم 19777 وإدخال رقم الهاتف المستعلم عنه لإظهار قيمة الفاتورة.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة أماكن أبرزها سنترالات ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية، أو ماكينات فوري، ومكاتب البريد، مصاري، فوري، سداد، بي، ممكن، خدماتي، أو عبر الموقع الرسمي للشركة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل عبر موقع المصرية للاتصالات من خلال الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي إلى للمصرية للاتصالات من هنـــــــــــــا.

- اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- اضغط على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- ادخل كود المحافظة.

- ادخل رقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته.

- اضغط على «السداد الإلكتروني».

- اضغط على زر «ادفع».

- حدد طريقة الدفع سواء فيزا أو ماستر كارد.

- اضغط على خانة سدد.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

وعقب زيادة أسعار الإنترنت، حددت الشركة المصرية للاتصالات، أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وجاءت على النحو التالي:

- باقة الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها، دون الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

- باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

- باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

- باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

- باقة 600 جيجا بسعر 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

- باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.