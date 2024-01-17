ما جمع كلمة خيال؟.. سؤال في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في مادة اللغة العربية، الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، وفق الجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

جمع كلمة خيال

وتضمّن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 سؤالا عن جمع كلمة خيال، وجاءت الاختيارات «خيول - خيالة - أخيلة - أخوال»، فيما سأل الطلاب عن جمع الكلمة.

بينما جاء سؤال التعبير عن أخلاقك الفاضلة عنوانك بها تسمو منزلتك ويعلو قدرك بين الناس.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وانطلقت امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين، إضافة إلى وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وتوجيهات بعزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ غرفة العمليات متواصلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، والتأكد من سير الامتحانات دون أي مشاكل.