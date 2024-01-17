تفاصيل استعدادات البحر الأحمر لامتحانات الشهادة الإعدادية.. تنطلق غدا

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، انتهاء امتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي بجميع مدارس البحر الأحمر دون شكاوى.

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في البحر الأحمر، غدا الخميس، وذلك بجميع المدارس الإعدادية (عام - لغات) بمدن َمحافظة البحر الأحمر في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الاستعداد الكامل للامتحانات من تجهيز اللجان والتأمين.

انطلاق امتحانات الشهادة الثالث الإعدادي في البحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 9502 طالبا في 57 لجنة عامة مقسمين على الإدارات التعليمية بالبحر الأحمر.

طلاب الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

عدد طلاب إدارة رأس غارب التعليمية 841‪

عدد طلاب إدارة الغردقة التعليمية 554‪7

عدد طلاب دارة سفاجا التعليمية 104‪9

عدد طلاب إدارة القصير التعليمية 873‪

عدد طلاب مرسي علم التعليمية 238‪

عدد طلاب الشلاتين التعليمية 323‪

عدد طلاب حلايب التعليمية 181‪

وأوضح وكيل وزارة التعليم في البحر الأحمر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوي إن وجدت و العمل علي حلها فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري والمستمر و تحقيق التباعد الاجتماعي.