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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024

كتب:

محمد سيف
08:49 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024، نحو 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء في بنك مصر.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

- وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 99.40 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية 100.71 للبيع و97.04 جنيه للشراء.

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