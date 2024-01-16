سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024، نحو 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء في بنك مصر.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

- وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 99.40 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية 100.71 للبيع و97.04 جنيه للشراء.