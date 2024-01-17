سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 17-1-2024

يشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا منذ ختام تعاملات أمس، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي الأعلي شراء داخل البنوك المصرية 8.41 جنيه، أما سعر الأقل بيعاً 8.39 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.39 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.41 جنيه شراءً أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

- بينما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.42 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك الإسكندرية فوصل إلى 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.