سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في مختلف البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر، ثباتاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 جنيه للبيع وفقا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، و 8.43 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.