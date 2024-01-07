سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7-1-2024 بالبنوك في مصر

حافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7-1-2024 في البنوك العاملة في مصر، على استقراره المستمر منذ ختام تعاملات الخميس الماضي، قبل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وإجازة الأحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل غداً، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7-1-2024، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك مصر 8.40 جنيه للبيع، وسعر الشراء 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.