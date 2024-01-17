محافظ بني سويف يتفقد امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2023، والتي بدأت اليوم الأربعاء بمادة اللغة العربية، ومن المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل 24 من نفس الشهر.

59 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وتابع المحافظ سير الامتحانات التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، والتي يؤديها أكثر من 59 ألف طالبة وطالبة داخل 309 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد لجنة امتحانات مدرسة الهلال

وتفقد المحافظ عددًا من لجان الامتحانات المنعقدة بمقر مدرسة الهلال الابتدائية بشارع الحميات بمدينة بني سويف، والتي تضم 14 لجنة بإجمالي 263 طالبة، وفي حضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

20 طالبا في اللجنة الواحدة

واطمأن المحافظ على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم، من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان والتي لا تزيد عن 20 طالباً في اللجنة الواحدة

كما اطلّع المحافظ من وكيل الوزارة على إجراءات وآليات تأمين أوراق الامتحانات واستلامها وتوزيعها على اللجان وفق مجموعة من الضوابط والمعايير تفادياً لأية مشكلات.