انطلاق امتحان منتصف العام للصف الأول الثانوي في بني سويف اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم السبت 13 يناير 2024، بمادة اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ترم اول في بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ترم اول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص كالتالي:

السبت 13 يناير 2024: اللغة العربية

السبت 13 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين 15 يناير 2024: الكيمياء

الإثنين 15 يناير 2024: الجغرافيا

الأربعاء 17 يناير 2024: التاريخ

الأربعاء 17 يناير 2024: الأحياء

الأحد 21 يناير 2024: الرياضيات

الأحد 21 يناير 2024: الفلسفة

الثلاثاء 23 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 23 يناير 2024: الفيزياء.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الصف الأول الثانوي

وأنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024، وفق الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.