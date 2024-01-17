موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. تستمر أسبوعين

يبدأ موعد إجازة نصف العام الدراسي بشكل رسمي، في 27 يناير الجاري، حسب ما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على مستوي الجمهورية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتستمر لمدة أسبوعين.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

وحسب الخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، للمدارس الحكومية، الرسمية للغات، الرسمية، والخاصة، والخاصة لغات، من يوم 27 يناير الجاري وتنتهي يوم 10 فبراير المُقبل.

موعد الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024، مباشرة بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، كالتالي:

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت الموافق 10 فبراير المُقبل حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية، السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية، السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة، السبت 15 يونيو 2024.

- تخصيص الأسبوع الأخير، للمراجعة لجميع الصفوف.

- ويكون يوم 30 مايو، هو نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.