رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف»: سلسلة «رؤية للنشء» تهدف لتوعية الطفل

كتب:

نرمين عفيفي
11:56 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف

مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف

قالت الدكتورة هدى حميد، مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف، إن سلسلة «رؤية للنشء» صدرت بالتعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والثقافة الممثلة في ‏الهيئة العامة المصرية للكتاب، متابعة «سنكمل المئوية الثانية لنا في أول يوم لمعرض الكتاب ‏هذا العام».‏

السلسلة تهدف لتوعية الطفل

وأضافت مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت ‏الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السلسلة تهدف ‏إلى توعية الطفل، مشيرة إلى أنه جرى التفكير حول تقديم مضامين ذات عوامل جذب للطفل ولا ‏يقتصر الأمر على المضمون الديني فقط.

المضمون الديني يمكن تقديمه في صورة قصة أو كتاب مثل شخصيات مصرية

وتابعت مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف أن المضمون الديني يمكن تقديمه في صورة قصة أو كتاب مثل «شخصيات مصرية» ‏يُقدم كنموذج قدوة وغيرهما من الصور، مؤكدة على تنوع المضامين في كل الإصدارات ‏الخاصة بسلسة رؤية للنشء.‏

اقرأ المزيد:

«الأوقاف» تنظم دورات تدريبية في اللغة العربية لأئمة 7 محافظات

«رمضان قرب».. «الأوقاف» تستعد للشهر الكريم بأنشطة دعوية وصيانة المساجد

«الأوقاف» تطلق النسخة الثانية للمسابقة الثقافية الأسبوعية.. مكافأة للفائزين

الأوقاف تعلن إطلاق برنامج تلاوات لشهر رمضان 2024

2000 فرصة عمل.. تفاصيل وموعد التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024
بقلم نرمين عفيفي