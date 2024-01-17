«الأوقاف»: سلسلة «رؤية للنشء» تهدف لتوعية الطفل

قالت الدكتورة هدى حميد، مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف، إن سلسلة «رؤية للنشء» صدرت بالتعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والثقافة الممثلة في ‏الهيئة العامة المصرية للكتاب، متابعة «سنكمل المئوية الثانية لنا في أول يوم لمعرض الكتاب ‏هذا العام».‏

السلسلة تهدف لتوعية الطفل

وأضافت مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت ‏الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السلسلة تهدف ‏إلى توعية الطفل، مشيرة إلى أنه جرى التفكير حول تقديم مضامين ذات عوامل جذب للطفل ولا ‏يقتصر الأمر على المضمون الديني فقط.

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المضمون الديني يمكن تقديمه في صورة قصة أو كتاب مثل شخصيات مصرية

وتابعت مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف أن المضمون الديني يمكن تقديمه في صورة قصة أو كتاب مثل «شخصيات مصرية» ‏يُقدم كنموذج قدوة وغيرهما من الصور، مؤكدة على تنوع المضامين في كل الإصدارات ‏الخاصة بسلسة رؤية للنشء.‏