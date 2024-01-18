«الصحة» تكشف عن أعراض تشير لمرض خطير.. مهمة لا تتجاهلها

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض المهمة التي يجب الانتباه إليها، وحذرت من ضرورة سرعة التوجه إلى المستشفى في حال ظهور أي منها.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة، على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن النهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة، التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

أعراض يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها

جاءت هذه الأعراض، وفقا لتقرير الوزارة على النحو التالي:

- اصفرار البشرة والعيون «اليرقان»

- البول الداكن

- الإجهاد الشديد

- الغثيان

- القيئ

- آلام البطن

مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بعدوى الالتهاب الكبدي، لافتة الى أنه قد يتسبب الحاد منه في الإصابة بفشل كبدي حاد، وقد يتسبب في الوفاة، مشيرة إلى مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد، موضحة أن المبادرة تعمل داخل كل الوحدات الصحية التى تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل بشكل مجاني، ولا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى عملها على مدار اليوم عدا الجمعة، وفي حال الحاجة إلى تدخل جراحي، يتم التوجيه إلى أقرب مستشفى وعمل اللازم، دون تحمل أي تكاليف مالية.