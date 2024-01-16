فرصة لراغبي الاستثمار.. تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم داخل كافة محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك تزامناً مع انخفاض أسعار الذهب اليوم بقيمة وصلت إلى 20 جنيهاً، في ظل أن إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها ملاذاً أمن وأفضل استثمار في الوقت الراهن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم والتي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 داخل محلات الصاغة 19135 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- يسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 اليوم الثلاثاء 382183 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- كما وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 38269 جنيها.

- فيما يسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 في محلات الصاغة 191092 جنيها.

- يسجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 76457 جينها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام تسجل 20578 جنيها.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 10.35 جرام تبلغ 39805 جنيهات.

- أما سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام تصل إلى 122396 جنيها.