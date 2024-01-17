تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته: داخل العناية المركزة

تعرض الفنان الشاب فادي خفاجة لحادث سيارة بإحدى الشوارع، أثناء ظهوره في «لايف» على تطبيق «تيك توك»، مما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

تطورات الحالة الصحية لـ هادي خفاجة

وكشفت الفنانة منة جلال عن تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة، لـ«الوطن»، قائلة: «فادي تعرض لحادثة كبيرة، حيث اصطدم بالرصيف بسرعة شديدة مما أدى إلى انقلاب السيارة، وتدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي لحل الأمر، وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر».

منة جلال تكشف تفاصيل معرفتها بالحادث

وأضافت منة جلال: «علمت بالحادث بالصدفة، حيث أنني كنت لايف في نفس التوقيت الذي كان فيه هادي خفاجة لايف مع الجمهور، وبعد أن قام بالحادث، كل المشاهدين كتبوا لي في التعليقات أن فادي قام بحادث، في البداية اعتقدت أن الأمر مزحة، ولكن بعد وقت قليل تأكدت من الخبر».

تطورات حالة فادي خفاجة

وعن تفاصيل الحالة الصحية لـ فادي خفاجة قالت: «تواصلت مع المستشفى وعلمت أنه بمجرد دخول فادي إلى الطوارئ، تم نقله إلى المستشفى داخل العناية المركزة، وقام الأطباء بوضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للتأكد من سلامته».