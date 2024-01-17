الفصائل تعلن شروط صفقة تبادل الأدوية: «كل علبة للمحتجزين أمامها 1000 لأبنائنا»

كشفت الفصائل الفلسطينية عن عدد من شروطها بشأن صفقة تبادل الأدوية، والتي توسطت فيها فرنسا وقطر، من أجل توصيل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

شروط الفصائل الفلسطينية

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة «حماس»، قال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «X»، إن مقابل كل علبة دواء للمحتجزين 1000 لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد «موسى»، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستقوم بتسليم جميع الأدوية بما في ذلك الأدوية المخصصة للمحتجزين، إلى المستشفيات التي تخدم جميع أنحاء غزة، كما يتضمن الاتفاق أيضًا إيصال مساعدات غذائية وإنسانية إضافية إلى غزة، موضحا أن السلطات الإسرائيلية لن تتاح لها الفرصة لتفتيش الشحنات، كما أن الحركة أصرت أن توفر قطر الأدوية وليس فرنسا بسبب دعم الدولة الأوروبية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

صفقة تبادل الأدوية

وصفقة تبادل الأدوية هو أول اتفاق يتم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي.

ولا تزال الفصائل الفلسطينية تحتجز حوالي نصف الرهائن الذين أسرتهم خلال أحداث 7 أكتوبر، فيما وتم إطلاق سراح آخرين في نوفمبر مقابل إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين الذين كانت تحتجزهم دولة الاحتلال.