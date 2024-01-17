«قضايا الدولة» تخصص 40 ألف جنيه للبحوث الفائزة في «مسابقة الفنجري»

أعلنت هيئة قضايا الدولة، تفاصيل مسابقة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، إذ خصصت مبلغ 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين، تشجيعًا لمجال البحوث، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه في موضوعين، أولهما مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات، وثانيهما جهود ذوى الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي، والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية.

تخصيص مبالغ لجوائزأخرى

كما خصص مبلغ 20 ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة، عن 10 آلاف جنيه في أي من الموضوعين، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه، لـ8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5 آلاف جنيه في أي من الموضوعين.

طريقة تقديم البحث وشروطه

ويقدم البحث بموجب إيصال، بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعنوانه 42 شارع جامعة الدول العربية في ميعاد غايته 31 يناير 2024، وذلك من عدد ثلاث نسخ، بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يتجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يتجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية، ليكون مؤشراً لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلاً عن CD يتضمن نسخة من البحث PDF وWORD، ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

يجب أن يكون البحث غير منشور

ويشترط في البحث أن يكون معداً للمسابقة، ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة، خلال 3 سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أو نشر أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون الرجوع الي صاحبها.

وأشارت إلى أنَّ أصحاب الأبحاث غير الفائزة، يستردونها خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، وفي حالة عدم استردادها خلال هذا الموعد فإنه يحق لإدارة الجائزة دشتها.