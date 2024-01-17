الكشف على 1966 مريضا بالمجان في قافلة علاجية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية الرحمانية بمركز ميت غمر وقعت الكشف الطبي على 1966 مريضا.

إطلاق قافلة طبية للكشف على المواطنين بالدقهلية

وأشار إلى أنه جري الكشف على 1966 مريضاً، وضمت القافلة 11 عيادة منهم 7 متنقلة منها 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray

وأوضح أن القافلة في محافظة الدقهلية تمكنت من الكشف على مختلف التخصصات كالتالي:

- باطنة 313

- أطفال 291

- جراحة 192

- أسنان 122

- جلدية 213

- رمد 178

- أنف وأذن 211

- عظام 299

- نساء وتنظيم أسرة 147

- تم إجراء عدد 179 تحليلاً مختلفاً للمرضى

- 77 حالة أشعة عادية وموجات صوتية

- فحوصات لـ 144 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

- تحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

- إصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

وأشار إلى أنه جري تنظيم 40 ندوة تثقيفية في القافلة الطبية بقرية الرحمانية من أجل توعية المواطنين وتم عمل 145 حالة استبيان في الأمور الصحية والعلاجية.