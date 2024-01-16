موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات.. واتحاد العمال: الزيادة تصل إلى 15%

موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات من الأمور التي تشغل الشارع المصري على مدار الأيام الماضية، خاصة بعد الإعلان عن الزيادات في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأمين الفئات الأولى بالرعاية.

موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد العمال لـ«الوطن»، إنّ موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات، من المنتظر أن يكون قبل بدء شهر رمضان، مضيفا أنّه من المفترض أنّ بداية الموازنة الجديدة للدولة تكون في يوليو المقبل طبقا للقانون، وأالرئيس وجّه العام الماضي بصرفها قبل مدتها في شهر أبريل، وهو ذات الأمر المتوقع تطبيقه هذا العام بصرف بتطبيق الزيادة مبكرا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يوجهها العالم أكمل، وليتمكن المواطن من الاستعداد للشهر الكريم.

نسب زيادة المعاشات والمرتبات

وأضاف رئيس اتحاد العمال أنّ هناك توجيه رئاسي بزيادة وتحسين الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة المقرر طرحها في حوار مجتمعي، مشيرا إلى أنّ زيادة المعاشات وفقا لقانون العمل 148، تكون بنسبة 15% من الأجر الأساسي، ووفقا لقانون الخدمة المدنية تكون العلاوة الدورية للموظفين بنسبة 7% من الأجر الشامل.

زيادة المعاشات والمرتبات

وفي إطار الحديث عن موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات، أشار البدوي إلى أنّه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور طبقا لحزمة الحماية الاجتماعية التي يوجّه بها الرئيس بهدف تحسين الأجور، مؤكدا أنّ الرئيس وجّه بزيادة الإنفاق لتحسين أحوال المواطنين بهدف رفع مستوى المعيشة، مؤكدا الالتزام بقرارات تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في الموازنة الجديدة 2024-2025، لتخفيف العبء على المواطن.