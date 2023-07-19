«مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية»: مصر تحقق تطورًا كبيرًا في قطاع التعدين

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية Eurasian Resources Group» (ERG)» المتخصصة في العمل بمجالات التعدين وعمليات الطاقة والنقل والتسويق في 16 دولة حول العالم، والتي أبدى مسئولوها اهتمامهم ومتابعتهم لما تحققه مصر من تطور في قطاع التعدين، ودراستهم بدء العمل وضخ استثمارات في السوق المصري بما لديه من فرص واعدة.

تطورات كبيرة وإصلاحات في قطاع التعدين

وأوضح الوزير لوفد المجموعة ما شهده قطاع التعدين من تطورات وإصلاحات، وما نتج عن ذلك من طرح مزايدات لاستغلال الثروات التعدينية جذبت استثمارات وشراكات عالمية، وأن مشاركتهم بمنتدى مصر للتعدين في دورته الحالية فرصة جيدة للمجموعة لمعرفة السوق المصري جيدًا، واستكشاف ما قامت به مصر من إصلاحات في قطاع التعدين على أرض الواقع، وتحديد المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها المجموعة بداية من المشاركة في المزايدات ومرورًا بمجالات خدمات قطاع التعدين.

المجموعة تستهدف زيادة توسعاتها في منطقة الدرع النوبي وفي مصر

من جانبه، استعرض الدكتور جوناثان كورديرو رئيس القطاع التطويري بالمجموعة، مجالات عمل المجموعة ووجودها في 16 دولة حول العالم، وبصفة خاصة تواجدها في القارة اﻷفريقية، واستهدافها زيادة توسعاتها وتحمسها للعمل في منطقة الدرع النوبي وفي مصر، مشيرًا إلى ما تتمتع به المجموعة من تقنيات حديثة في مجال عمليات البحث والاستغلال.

واتفق الجانبان على دراسة المزيد من فرص التعاون والاستثمار والاستفادة من خبرات المجموعة، وخاصة في تحقيق المزيد في مجال القيمة المضافة للثروات التعدينية وتطوير المشروعات الجارية.