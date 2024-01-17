ارتفاع معدل حصاد القلقاس في المنيا قبل عيد الغطاس.. طقس ديني

تتزيد معدلات حصاد محصول القلقاس قبل أيام من عيد الغطاس، وهو أحد أهم الأعياد المسيحية، ويحتفل به الأقباط في 19 يناير من كل عام، في ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، ويشهد هذا العيد طقوسًا وعادات وتقاليد مميزة في محافظة المنيا، أبرزها تناول القصب والقلقاس وتعميد الأطفال حديثي الولادة.

تعميد الأطفال حديثي الولادة

وقال رضا عزت، من أبناء المنيا، في صباح يوم عيد الغطاس يتوافد آلاف الأقباط على الكنائس لحضور القداس، والذي يتضمن طقوسًا خاصة، منها طقس اللقان، وهو طقس يرمز للولادة الجديدة بالمعمودية، كما يتم في هذا اليوم تعميد الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف، ميلاد عدلي، أن الأقباط في محافظة المنيا يحرصون على تناول بعض الأطعمة التقليدية في عيد الغطاس، ومنها القلقاس والقصب، والقلقاس هو نبات جذري له نكهة مميزة، ويرمز إلى المعمودية، حيث أنه يُطهى بالماء وتزال منه القشرة الخارجية، أما القصب فهو نبات ينمو في الماء، ويرمز إلى الميلاد الجديد بالمعمودية.

شراء القلقاس من الأسواق

وقال ممدوح فانوس مزارع، من مركز أبوقرقاص، إن القلقاس يُزرع في قرية عزبة النخل جنوب محافظة المنيا في شهر ديسمبر من كل عام، حيث يكون القلقاس مدفونًا أسفل التربة الزراعية، ويرتفع معدل حصاده خلال شهر يناير تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، وأيضا عيد الغطاس، كما ترتفع أسعار بعض الخضروات في عيد الغطاس، ومنها القلقاس والقصب، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على هذه الخضروات في هذه الفترة.

ويمثل عيد الغطاس حدثًا دينيًا وثقافيًا مهمًا في محافظة المنيا، حيث يجمع بين الاحتفالات الدينية والعادات والتقاليد الشعبية ومنها الحرص علي تناول القلقاس في وجبة الغذاء.