تفاصيل المزاد العلني لتأجير محال وكافتيريا وسويقة في محافظة المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إجراء المزاد العلني العام؛ لتأجير محلات وكافتيريا وسويقة، في تمام الساعة 11 ظهرًا، بمقر إدارة العقود والمشتريات، خلال يومي 28 و29، من شهر يناير الجاري.

المحلات المعروضة للتأجير في المنيا

- محل رقم 2 بعمارة الصفصافة، على طريق مصر أسوان الزراعي، مساحته 38 مترًا مربعًا، ويشمل عداد كهرباء، بقيمة تأمين 2500 جنيه.

- محل رقم 3 بعمارة الصفصافة على طريق مصر أسوان الزراعي، مساحته 36 مترًا مربعًا، ولا يوجد به عدادات، بقيمة تأمين 2500 جنيه.

- سويقة صفط الخمار التابعة لقرية صفط الخمار، مساحتها 150 مترًا مربعًا، بقيمة تأمين 4500 جنيه.

- أما الكافيتريا المعروضة للبيع، فهي كافتيريا الحديقة العامة، بمساحة 100 متر مربع، بقيمة تأمين 2750 جنيه.

زيادة القيمة الإيجارية سنويا

مدة الإيجار لجميع الوحدات هي سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، وللوحدة المحلية الحق في التجديد من عدمه، وفي حالة التجديد يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا عن كل عام.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في المزاد

- بيانات القيد بالسجل التجاري والصناعي والمستوردين.

- شهادة التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- سجل تجاري.

- شهادة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بالوحدة مقابل مبلغ 299 جنيهًا فقط لا غير، يضاف إليه 14% ضريبة القيمة المضافة، و12 جنيهًا طابع الشهداء، و5 جنيهات لصندوق قادرون باختلاف.