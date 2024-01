قبل إعلانها.. توقعات الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار 2024

ساعات قليلة تفصل أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن غلق باب التصويت على الأعمال المرشحة لجوائز أوسكار 2024 في نسختها الـ96، حيث من المقرر إغلاق باب التصويت 16 يناير، على أن تعلن أسماء 5 مرشحين في كلا من الـ24 فئة للجوائز، بينما يعلن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 مارس المقبل.

وكشف موقع «فارايتي» عن توقعات المرشحين المتوقع تواجدهم في فئات جوائز أوسكار النهائية، قبل الإعلان عنها، تنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم 10 أفلام.

ومن المتوقع أن تتضم قائمة الترشيحات أفلام: «American Fiction»، والفيلم الفرنسي الحاصل على السعفة الذهبية «Anatomy of a Fall»، و«Barbie»، و«The Holdovers»، و«Killers of the Flower Moon»، و«Maestro»، و«Oppenheimer» الذي حصل على جائزة أفضل فيلم دراما قفي جولدن جلوب، و«Past Lives»، و«Poor Things» الذي حصل على جائزة جولدن جلوب أفضل فيلم كوميدي، بالإضافة إلى فيلم «The Zone of Interest».

«فارايتي»: بول جياماتي الأقرب لجائزة أوسكار أفضل ممثل.. وكريستوفر نولان الأقرب لجائزة الإخراج

أما جائزة أفضل إخراج من المتوقع أن يتنافس عليها كلا من: جريتا جيرويج عن فيلم «Barbie»، جوناثان جليزر عن فيلم «The Zone of Interest»، كريستوفر نولان عن «Oppenheimer» وهو الفائز بجائزة جولدن جلوب أفضل إخراج ومن المتوقع أن يقتنص أيضا أوسكار أفضل إخراج، ومن المتوقع ترشيحهم للجائزة أيضا المخرج الكسندر باين عن فيلم «The Holdovers»، بالإضافة إلى مارتن سكورسيزي عن «Killers of the Flower Moon».

ومن المتوقع أن تشهد فئة أفضل ممثل التنافس بين بول جياماتي وكيليان ميرفي الحاصلان على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فئتي فيلم كوميدي وفيلم دراما عن دورهما في «The Holdovers» و«Oppenheimer» على التوالي، بينما تعتبر «فارايتي» الممثل الأول هو الأقرب إلى جائزة أوسكار، كما تتضم الترشيحات برادلي كوبر عن فيلم «Maestro»، وكولمان دومينجو عن دوره في فيلم «Rustin» وجيفري رايت عن دوره في «American Fiction».

ونشرت «فارايتي» في توقعاتها أن ليلي جلادستون هي الأقرب للحصول على جائزة أوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon»، ضمن القائمة التي من المتوقع أن تضم: ساندرا هولر عن «Anatomy of a Fall»، كاري موليجان عن «Maestro»، مارجوت روبي عن «Barbie» بالإضافة إلى إيما ستون عن فيلم «Poor Things».