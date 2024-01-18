طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة، لليوم الثاني على التوالي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحان الدراسات الاجتماعية

أكدت المديريات التعليمية، انعقاد غرفة عمليات منذ صباح اليوم، وربطها بالإدارات التعليمية، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد، والتدخل السريع وتذليل أي عقبات لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل لجان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وشددت المديريات التعليمية، على منع الدخول بالتليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية والكتب والملازم وأي أوراق، والالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان (الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية (واضحة وسليمه علميا وفنيا والمعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن الأرقام - الإحصائيات - التواريخ) ليست أهدافا اختبارية.

- أن الزمن المخصص لامتحان الصفوف المرحلة الإعدادية ساعتين.