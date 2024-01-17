توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024.. المجموع الكلي 40

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024، الذي أداه الطلاب اليوم، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 والمجموع الكلي والتعبير والقراءة، كما يلي:

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي: 40 درجة.

- سؤال التعبير «الوظيفي والإبداعي» بامتحان العربي: 7 درجات.

- سؤال القراءة «القصة والقراءة المتعددة»: 9 درجات.

- سؤال النصوص «النثر والشعر»: 10 درجات.

- سؤال النحو: 10 درجات.

- سؤال الخط: درجتين.

- سؤال الإملاء: درجتين.

امتحانات الشهادة الإعدادية اللغة العربية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انتظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يومها الأول دون أي مشكلات، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من امتحان اللغة العربية اليوم، وأنّ الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، وتأكيد ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

وأشارت تعليم الجيزة، إلى أنه بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين أدوا امتحان اللغة العربية اليوم، 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية.