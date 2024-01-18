منة جلال بعد تعرض فادي خفاجة لحادث سير: «أخويا وصديقي ويحتاج إلى الدعاء»

استقرت الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة، وخرج من المستشفى، بعدما تعرض لحادث سير أمس الأربعاء، حيث كان «لايف» على منصة «تيك توك»، واصطدم برصيف عالي مما أدي إلى انقلاب السيارة، وتهشم جزء كبير منها، ونقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

منة جلال تتحدث عن تعرض فادي خفاجة لحادث سير

اكتشفت الفنانة منة جلال الأمر بالصدفة، عندما كتب لها الجمهور خلال التعليقات أن الفنان فادي خفاجة تعرض لحادث سير، فسرعان ما تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، وتم إسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات.

خلاف بين منة جلال وفادي خفاجة

ولم تكن العلاقة بين الفنانة منة جلال وفادي خفاجة على ما يرام، بل هناك خلافات مستمرة منذ شهور، بسبب اعتراضها على محتوي فيديو سبق ونشره الفنان فادي خفاجة على صفحته الرسمية.

وعلقت منة على الحادث قائلة: «اللهم لا شماتة، أنا نسيت كل الخلاف، وربنا يشفيه وبخرجه من تلك المحنة على خير»، مضيفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «في النهاية هو أخ وصديق ويحتاج الدعاء مننا جميعا».