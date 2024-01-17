نقابة الممثلين: فادي خفاجة خرج من المستشفى وسيكمل علاجه في المنزل

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان فادي خفاجة خرج من المستشفى منذ قليل، بعد أن ظل في العناية المركزة تحت الملاحظة، إثر تعرضه لحادث سير، أدى إلى تهشم جزء من سيارته.

نقابة المهن التمثيلية تكشف تفاصيل حالة فادي خفاجة

وأضاف نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة استقرت بنسبة كبيرة، وخرج من المستشفى ليستكمل علاجه بالخارج، ويطلب الدعاء من الجميع بالشفاء العاجل.

نقيب المهن التمثيلية يقف بجوار فادي خفاجة

وحرص نقيب المهن التمثيلية، بالتعاون مع الفنان إيهاب فهمي، على أن يكون بجانب الفنان فادي خفاجة، وينقله إلى أحد مستشفيات مدينة نصر، ويخضع للرعاية الكاملة حتى يتماثل للشفاء.

حادث سير لـ فادي خفاجة

تعرض الفنان الشاب فادي خفاجة لحادث سيارة بأحد الشوارع خلال ظهوره في «لايف» على تطبيق «تيك توك»، ما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.