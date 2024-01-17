أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن استقرار أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17-1-2024 في الأسواق المصرية، في ظل أن الأسعار شهدت بداية الأسبوع الجاري تراجعًا نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، كما أنَّ هناك توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى في الأسواق المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17-1-2024 بالأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر حديد عز اليوم

- يبلغ سعر طن حديد عز 44 ألفًا و500 جنيه.

- يسجل سعر طن حديد السويس للصلب 44 ألفًا 45و جنيه.

- كما وصل سعر طن حديد بشاي 42 ألفًا و900 جنيه.

- فيما يبلغ سعر طن حديد المراكبي 44 ألفًا و500 جنيه.

سعر حديد المصريين

- أما سعر طن حديد المصريين 44 ألفًا و500 جنيه.

سعر حديد الجارحي

- كما وصل سعر طن حديد الجارحي 42 ألفًا و500 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

- فيما يسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم الأربعاء 42 ألف جنيه.

- وعن سعر طن حديد الكومي يبلغ 41 ألفًا و500 جنيه.

- وبالنسبة لسعر حديد العلا وصل إلى 41 ألف جنيه.

- يصل سعر طن حديد الجيوشي للصلب 41 ألفًا و500 جنيه.