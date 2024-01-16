انخفاض أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء 16-1-2024

شهدت أسعار طن الحديد تراجعًا خلال بداية اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بأغلب الأسواق بنحو 226 جنيهًا للطن، بعدما سجل سعر طن حديد عز اليوم 43 ألفًا و700 جنيه من حديد عز، فيما سجل طن الحديد الاستثماري اليوم 41 ألفًا و907 جنيهات، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم خاصة حديد عز، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء في الأسواق، 41 ألفًا و907 جنيهات للطن الواحد للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم الثلاثاء في الأسواق، 43 ألفًا و700 جنيه للطن الواحد للمستهلك.

سعر حديد المصريين

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 41 ألف جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد مصر ستیل اليوم، 40 ألفًًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال، 41 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي، نحو 40 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي، 40 ألف جنيه.

- طن حديد المراكبي، سجل 40 ألفًا و500 جنيه.

- طن حديد عطية، سجل 41 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، 40 ألف جنيه.