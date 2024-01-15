تراجع مفاجئ في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين 15-1-2024

تراجعت أسعار الحديد اليوم في الأسواق بشكل مفاجئ في بداية التعاملات الصباحية بنحو 226 جنيها، بعد أن سجلت الأسعار خلال تعاملات أمس استقرارا داخل الأسواق، وقد يرجع السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار الان إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء نظرا لبدء فصل الشتاء الذي تقل فيه أعمال البناء بسبب الطقس البارد، وفق ما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعاليمة التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين 15-1-2024 في الأسواق المصرية، كما يلي.

سعر حديد عز اليوم

- يبلغ سعر طن حديد عز 41 ألفا و700 جنيه.

- كما يسجل سعر طن حديد السويس للصلب 44 ألفا و450 جنيها.

- ووصل سعر طن حديد بشاي إلى 42 ألفا و900 جنيه.

- أما سعر طن حديد المراكبي يبلغ اليوم الأحد 40 ألفا و500 جنيه.

سعر حديد المصريين

- وصل سعر طن حديد المصريين في الأسواق 41 ألف جنيه.

- وعن سعر طن حديد العشري يسجل 40 ألف جنيه.

سعر حديد الجارحي

- وبالنسبة لسعر طن حديد الجارحي وصل إلى 42 ألفا و500 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

- بينما يبلغ سع مصر ستيل 40 ألفا و100 جنيه.

- أما سعر حديد الكومي يسجل 40 ألف جنيه.

- ووصل سعر حديد العلا في مصر إلى 41 ألف جنيه.

- كما يسجل طن حديد الجيوشي للصلب 41 ألفا و500 جنيه.