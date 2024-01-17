سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ بداية التعاملات الصباحية، إذ يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل بنك الإسكندرية، إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة، سجل 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.