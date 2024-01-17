وظائف خالية للشباب في بنك القاهرة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وظائف خالية أعلن عنها بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد»، للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا بمرتبات تكون مناسبة لهم، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف في إعلانه عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- فهم قوي لهندسة IBM BPM المفاهيم مثل مركز العمليات وخادم العمليات وتطبيقات العمليات ومجموعات الأدوات والمسارات وما إلى ذلك.

- استكشاف أخطاء مشكلات البنية الأساسية لـ IBM BPM/BAW وإصلاحها.

- الحفاظ على مجموعة خوادم تطبيقات WebSphere لتحقيق التوفر العالي.

- دعم ترحيل البنية التحتية BAW للعديد من البيئات.

- نشر اللقطات في بيئات متعددة ودعم أنشطة الإصدار.

- إظهار القدرة على العمل مع مالكي النظام، والفرق الفنية والفرق الوظيفية لتصميم النظام وتنفيذه واختباره والتحقق من صحته.

- العمل بشكل استباقي مع محللي الأعمال لفهم متطلبات النظام المطلوبة، وكتابة المواصفات الوظيفية والفنية.

- تصميم وتطوير كود جديد أو عمليات الدعم والصيانة والتحسينات للكود الحالي.

- تطوير العمليات ومنطق الأعمال ووظائف نقل العمليات باستخدام BAW 19.0.0.1 أو أعلى، وخدمات التراث البشري ومجموعة أدوات BPM UI.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك القاهرة حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدرجات المهنية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عامين في نفس الوظيفة.

على الراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، ثم إرسال السيرة الذاتية الخاصة به.