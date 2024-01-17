محافظ سوهاج يوجه بإزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد عتلم، ممثلا عن مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية.

ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

وأكد محافظ سوهاج، ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كل قرارات الإزالة، والاستعداد التام لانطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

ووجه بإزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشددا على أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إعداد جدول زمني لكل مراكز المحافظة

ووجه «الفقي» بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.