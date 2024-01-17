حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الأمن، ومديرية الزراعة، حملات مكبرة وموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المخالفين في حال رصد مخالفات بناء.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، جرى إزالة عدد من المخالفات في نطاق المدينة أثناء حملة مكبرة تم شنها من خلال مجلس المدينة والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد، حيث تم إزالة مخالفة في المدينة على مساحة 180 مترًا مربعًا، كما جرى إزالة حظيرة بالسد الغاب والطوب الأحمر متعدية على الأراضي الزراعية في قرية كوم النور وإزالة مخالفة بشارع جسر النيل على مساحة 150 مترًا مربعًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

ضرورة استمرار الحملات المكبرة

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، ضرورة استمرار الحملات المكبرة وبشكل موسع لرصد المخالفات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وإزالة كافة المخالفات على حساب المواطن المخالف والتصدي بكل حسم وحزم لأية مخالفات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزارة حفاظا على الزراعة في نطاق المحافظة.