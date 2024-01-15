حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام مختلف المراكز التابعة للمحافظة بعمل حملات تعديات وإزالة مخالفات بناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه جرى عمل الحملات من قبل رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والمنزلة وتمي الأمديد ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملات بمحافظة الدقهلية عن إزالة عدد من المخالفات وهي:

- في مركز ومدينة طلخا تنفيذ أعمال رفع تشوينات بحوض الطويل زمام جمعيه بندر طلخا بمساحة قدرها 17 قيراطا بغرض التعدي بالبناء على الأرض المذكورة.

- في مركز ومدينة المنزلة تنفيذ أعمال إيقاف بناء مخالف عبارة عن تشوين أخشاب تمهيدا لصب سمل خرساني بناحية الطعايمة.

- إزالة مقابر مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرية الحوتة كما تم إزاله حظيرة حيوان مخالفة من الطوب الأبيض على مساحه 300 متر تقريبا خارج الحيز العمراني بقرية البصايلة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة.

- مركز ومدينة تمي الأمديد متابعة أعمال فحص ومراجعة رخصة بناء لعقار تحت الإنشاء، بقرية الربع للتأكد من إتباع المواطن بما جاء برخصة البناء وشروط الترخيص الصادرة.

- تنفيذ أعمال إزالة فورية لحالة تعدي عبارة عن تشوينات على أرض أملاك دولة في نطاق الوحدة المحلية لقرية الربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مركز ومدينة نبروه متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.