تحميها من صقيع طوبة.. 6 طرق لتدفئة النباتات في البرد الشديد

تحتاج النباتات في شهر طوبة لعناية خاصة، وتدفئة لتستطيع الصمود وسط أجواء الصقيع الباردة التي قد تضره وربما لا يكمل دورته في الحياة.

وتستعرض الوطن خلال سطور التقرير التالية طرق تدفئة النباتات في صقيع شهر طوبة ليستطيع إكمال دورة حياته، هذا على الرغم أن بعض النباتات تنعشها الأجواء الباردة ولكن بدرجات ونسب مدروسة.

وأوضحت منى أبو العلا مهندسة زراعية في حديث خاص لـ«الوطن» طرق تدفئة النباتات في شهر طوبة للحفاظ عليها من التلف في معاملات زراعية خاصة في عدة خطوات كالتالي:

- تسميد النباتات بسماد عضوي أو كمبوست حيواني أو مخلفات الطيور يساعد على تدفئة النباتات.

-البعض يستخدم القش في تغطية النباتات لحفظها من صقيع شهر طوبة، بينما أصبح البعض من المزارعين يبتعد عن تلك العادة لكنها أحد طرق تدفئة النباتات.

-استخدام مراوح لمكافحة البرودة والصقيع وبالتالي تدفئة النباتات، تدور بسرعة وبقوة.

- العمل على زيادة رطوبة التربة لتدفئة النباتات من خلال السقاية التي تسبب حرارة التربة عند تجمد الماء وتؤخر انخفاض درجات الحرارة، ولكن بحذر لأن المياه قد تضر أحيانا بالزرع.

- استخدام الرذاذ في عملية الرش، اذ يتم تدفئة النباتات من خلال الحرارة الكامنة في الماء المجمد تؤخر صقيع الجو.

- العمل على تدفئة محيط النباتات بتدفئة الهواء مباشرة بواسطة أجهزة خاصة تستخدم مواد مثل القابلة للاحتراق مع التأكد من انخفاض سرعة الرياح.