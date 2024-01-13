وزير التنمية المحلية يفتتح نفق عرابي في الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه

افتتح وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، اليوم، نفق عرابي بمدينة الزقازيق بالشرقية، والمُقام بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.

وقال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن النفق يعد محورا مروريا جديدا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة، موضحا أنه تم تنفيذه على 3 مراحل.

رصف وتوسعة الطرق في الشرقية

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق «أبو حاكم - ميت أبو علي - طحلة بردين - بني صالح»، بطول 22 كيلومترا بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، والذي يمثل محورا مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى، ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وتعرف وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق «أبو حاكم - ميت أبو علي» بطول 4.5 كيلومتر ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 – 12 مترا، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة كيلومتر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر، وجار استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كيلومتر متبقية من الطريق بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد فوزي أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءاً من ميت أبو علي وصولاً لقرية بني هلال بطول 6.5 كيلومتر وبتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءا من قريه بني هلال حتى طريق «بلبيس - منيا القمح» بطول 4.5 كيلومتر وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج ورصف طريق طحلة بردين مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً للطريق الإقليمي بطول 16 كيلومترا بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.

إنشاء 3 كباري سطحية

وأشار وكيل وزارة النقل أنه جار إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 3 كباري سطحية على مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ولاستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

تخفيف الكثافة المرورية

وأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق بلبيس العاشر، ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا.