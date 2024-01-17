خبير سياحي: إمكانيات الغردقة جعلتها واحدة من أفضل أماكن السفر عالميا في 2024

كشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر عن سبب اختيار الغردقة ضمن أفضل مكان للسفر في العالم 2024، بشهادة عالمية من أكبر موقع ومنصة عالمية هما تريب أدفايزر ونيويورك تايمز، موضحًا أن ذلك يعود إلى ما تملكه المدينة من مقومات طبيعية وسياحية هائلة وأجواء رائعة طوال العام.

الغردقة أفضل مكان للسفر في2024‪

وأشار الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة تملك مقومات سياحية جعلتها محط أنظار العالم منها فنادق ومنتجعات سياحية هائلة ومطار دولي وطرق متطورة ومقومات طبيعية وبشرية وجزر بحرية خلابة وشواطئ رائعة ومياه صافية ومزارات سياحية و طقس معتدل طوال العام.

ولفت إلى أن مطار الغردقة استقبل 3,4 مليون سائح خلال العام الماضي 2023 من 42 جنسية أجنبية مختلفة حول العالم. أكثرهم وصولا الألمان والروس و الإنجليز والإيطاليين وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا وإنجلترا.

أفضل أماكن السفر حول العالم

جدير بالذكر موقع تريب أدفايزور العالمي اختار الغردقة من أفضل المقاصد السياحية العالمية لعام 2024، كما وضعت نيويورك تايمز العالمية الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر 2024 من بين 52 مكان حول العالم.