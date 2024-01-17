دليلك لقضاء إجازة نصف العام في الغردقة.. أماكن مميزة وأجواء دافئة

مع حلول إجازة نصف العام 2024، يبحث المواطنون عن أماكن يمكن زيارتها لقضاء وقت ممتع بها، وتأتي الغردقة في مقدمتها، نظرًا لجوها الدافئ ووجود العديد من المناطق المميزة التي يمكن زيارتها.

أجواء رائعة ومقومات طبيعية

وأشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّ مدينة الغردقة السياحية، من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في إجازة نصف العام 2024، حيث تعتبر مشتى دافئ وتتمتع بأجواء رائعة وفنادق سياحية ومقومات طبيعية وجزر خلابة.

ولفت إلى أنّ الغردقة تضم أماكن مميزة، منها جزيرة الجفتون برادايس أورونج، وذلك عبر رحلات بحرية، إذ تبحر المراكب السياحية في الساعة الثامنة صباحًا والعودة في الثالثة مساءً.

متحف الرمال

ومن أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في الغردقة، هي متحف الغردقة، ويضم أكثر من ألفي قطعة آثار أصلية تحكي جميع العصور، فضلا عن احتوائها على متحف الرمال، ويضم تماثيل صُنعت بالرمال الصافية، ومتحف أكواريوم، ويضم 22 حوضًا زجاجيًا يحوي أسماكًا متنوعة، ومتحف ميني بارك إيجيبت وبيت الدولفين.

وأكد أبو طالب، أنّ الغردقة مليئة بالأماكن المميزة، حيث هناك عدد من المماشي والمنتزهات العامة ومارينا اليخوت ومارينا سياحي وعشرات الكافيهات والمطاعم والبازارات والسوق السياحية.