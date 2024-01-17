وظائف حكومية جديدة بمركز استخدامات أراضي الدولة.. اعرف الشروط والإجراءات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حاجة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتعيين 10 خريجين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

إعلان الوظائف وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية

وقال الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، إن هذا الإعلان يأتي وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتيح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية مساء اليوم https://jobs.caoa.gov.eg

وأضاف الجهاز أنه ُيتاح التقديم في الفترة من 1 حتى 15 فبراير المقبل، ويشترط فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها ما يلى:

- أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير عام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل ومقيدا بنقابة المهندسين.

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

استيفاء مسوغات التعيين

- أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة)، حيث تعمل هذه البنوك بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وأكد الجهاز، في بيانه أن المستندات المطلوبة، ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي:

- صورة شخصية للمتقدم .

- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو المركزالوطنى لتخطيط إستخدمات أراضى الدولة (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

ونوه الجهاز الى أنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن على النحو التالي :

- المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالإعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- ينبغي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم كاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي، كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي).

- سيتم رفض الطلب.

- ينبغي الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لاحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.

- ينبغي على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الذي سيظهر له بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.