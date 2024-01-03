فرصة ذهبية للشباب تحت سن الـ30.. وظائف شاغرة في 4 جهات حكومية

شهدت مسابقات تعيينات الحكومة 2024، التي أعلنها جهاز التنظيم والإدارة في عدد 4 جهات حكومية «وزارة العدل والهيئة القومية للبريد ومصلحة الطب الشرعي والتربية والتعليم»، بشرى سارة وفرصة ذهبية للشباب البالغين 30 عامًا أو أقل، إذ جاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة والأماكن المتاحة لمن لا تزيد أعمارهم على 30 عاماً، باستثناء مسابقة المعلمين التي رفعت شرط السن حتى 40 عاما.

وظائف الحكومة 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن الفرص المتاحة والوظائف الشاغرة في مسابقات وظائف الحكومة 2024 لمن هم أقل 30 عاماً، والتي يتمّ التقديم عليها على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التنظيم و الإدارة، تأتي تفاصيل وظائف الشباب كالتالي:

وظائف مصلحة الطب الشرعي

متاح فيها 81 وظيفة للشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 30 عامًا على الوظائف التالية:

- معاون طبيب شرعي معملي.

- معاون طبيب شرعي ميداني.

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.

-وظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

وظائف البريد

متاح في الهيئة القومية للبريد 900 وظيفة للشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 30 عاما، وتأتي تفاصيل الوظائف الشاغرة كالتالي:

- 19 وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة

- 861 في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء.

- 20 في وظيفة محام بالدرجة الثالثة.

وظائف وزارة العدل

متاح فيها 243 وظيفة للشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 30 عامًا، وتأتي تفاصيل الوظائف الشاغرة كالتالي:

- معاون خبير حسابي.

- معاون خبيرزراعي.

- معاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة) معاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية).

- معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا).

- معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء).

- معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات).

مسابقة المعلمين

متاح فيها 11 ألفًا و114 معلم مساعد، للشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 40 عاما، وتأتي تفاصيل الوظائف الشاغرة.