أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. علاقة بدأت وانتهت في عيد الميلاد

تصدر الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصالهما رسميا من خلال منشور عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية علاقة العوضي وياسمين عبد العزيز

بدأت معرفة الجمهور بعلاقة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز من احتفالية عيد ميلادها بعامها الأربعين حين حضره الأول والتقطتا صورة مع بعضهما البعض، الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بأن هناك علاقة بينهما.

بعدها أعلن الثنائي عن ارتباطهما ببعضهما البعض من خلال مشاركتهما صورة لهم سويا وأعلن حبهما عبر صفحتهما الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

جاءت المصادفة أنه في عيد ميدلا الفنانة ياسمين عبد العزيز الرابع والأربعين أعلنت هي والفنان أحمد العوضي انفصالهما رسميا.