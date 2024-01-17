أول تعليق من ياسمين عبد العزيز على أسباب طلاقها من أحمد العوضي

نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الشائعات التي روجها البعض منذ إعلانها خبر طلاقها من الفنان أحمد العوضي أمس، إذ رددوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد أسباب الطلاق، خيانة من «العوضي».

الأمر التي ردت عليه «عبد العزيز» منذ دقائق، عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث كتبت تدوينة قالت فيها: «أشهد أمام الله، أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز.. وانفصالنا شئ قدري مش بإيدينا».

وانفصل الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز أمس، في خبر مفاجئ وحزين للوسط الفني ولجمهور الطرفين، حيث صادف إعلان خبر الطلاق عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، إذ أعلنت أمس عبر صفحتها خبر الطلاق، وكتبت: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير»، وبعدها كتب «العوضي» التدوينة ذاتها عبر صفحته على «فيسبوك».