قائمة المدن الأكثر دفئا في مصر.. صحف عالمية أوصت بالسفر إلى واحدة منها

يبحث المواطنون عن أكثر المدن المصرية دفئا، تزامنا مع قرب إجازة نصف العام الدراسي، وفي هذا السياق تضم محافظة البحر الأحمر 7 مدن هي الأكثر دفئا بين مدن مصر، حيث ترتفع فيها درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

وكشفت غرفة عمليات البحر الأحمر، عن ارتفاع درجات الحرارة في 7 مدن جمعيها في محافظة البحر الأحمر، لتدخل قائمة الأكثر دفئا في مصر، َإذ تتراوح الحرارة فيها بين 27 درجة للعظمى و18 للصغرى، وهي أعلى درجات حرارة مسجلة غدا الخميس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت غرفة عمليات البحر الأحمر، في بيان، إلى أن الـ7 مدن الأكثر دفئا هي رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم وأبو رماد وحلايب وشلاتين.

مدينة يوصى بالسفر إليها

ومن بين قائمة المدن الأكثر دفئا الغردقة، وهي مدينة سياحية يُوصى بالسفر إليها حسب تقارير مواقع عالمية، حيث اختارها موقع «تريب أدفايزر» ضمن أفضل المدن التي يُفضل السفر إليها في عام 2024، كما وضعت صحيفة «نيوريك تايمز» العالمية مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في العام الجاري.‪

درجات الحرارة في المدن الأكثر دفئا

وبحسب توقعات غرف العمليات في محافظات الجمهورية، جاءت قائمة المدن الأكثر دفئا، غدًا الخميس ، كما يلي:

- رأس غارب.. العظمى 22 درجة والصغرى 14.

- الغردقة.. درجة الحرارة العظمى 24 درجة، والصغرى 15.

- سفاجا.. العظمى 24 درجة والصغرى 14.

ـ مرسي علم.. العظمى 25 درجة والصغرى 14.

- شلاتين.. العظمى 27 درجة والصغرى 16.

- حلايب.. العظمى 23 والصغرى 18.

- أبو رماد.. العظمى 25 درجة والصغرى 17.