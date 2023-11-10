السفير محمد العرابي: الغرب أظهر ازدواجية كبيرة في تناول القضية الفلسطينية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الازدواجية الغربية وتغيير الأراء هو أمر طبيعي في الحياة السياسية، ورأينا هذا بالفعل سواء من مواقف الأفراد داخل مجلس الأمن، أو الازدواجية في عرض وتناول القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تغيير الأراء ووجهات نظر البعض نحو القضية ومطالبتهم بوقف إطلاق النار لتفادي مزيدا من عمليات القتل والانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الازدواجية في التعامل

وأضاف العرابي في تصريحات لـ«الوطن» أن طبيعة العلاقات الدولية دائما ما تكون فيها هذه الازدواجية في المعايير، وهذا أمر معروف على المستوى السياسي، ومصر تتحرك على هذا الأساس حتى نتفادى أي ردرو أفعال مفاجئة، مشيرا أن الرأي العام في العالم ضد الحكومات الغربية وسياستها وهناك ضغط كبير من الشعوب الغربية على حكامهم.

انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائلي

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن تغيير لغة الخطابات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وما حدث في غزة في مجازر إنسانية ستظل نقطة سوداء في ضمير العالم، وفي النهاية مصر لن تتواني عن بذل كل الجهود لحل القضية الفلسطينية.