دينا أول حضور العرض الخاص لفيلم «الملكة»

وصلت مُنذ قليل الفنانة دينا، إلى العرض الخاص لفيلم «الملكة»، المُقام حاليًا في إحدى السينمات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، حيث يحتفل صناعه بالعرض هُناك، إذ حضرت برفقة المُطربة سلمى عادي، وفي انتظار باقي أبطال العمل.

فيلم «الملكة» تدور أحداثه حول سيدة تمتلك نادي رياضي، وسط مفارقات كوميدية، متناولاً بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية «ماجدة»، التي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.

فيلم الملكة يشارك في بطولته إلى جوار هالة صدقي، عدد من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبد الرسول، وشيرين رضا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.