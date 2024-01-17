زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان.. تعرف على الموعد والتفاصيل

بشرى سارة بشأن زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان؛ لتكون هي الزيادة السادسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ما أكدته خلال الأيام الماضية وزارة المالية واتحاد العمال، إذ يأتي ذلك في إطار الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحرص من خلاله الرئيس السيسي على تحسين معيشة المواطنين، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية المنعكسة على اقتصادات الدول.

زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان

ومن المنتظر أن تحدث زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان، والإعلان عنها قريبًا، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وحالة التضخم، إذ تأتي الزيادة كتحسين لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وكان مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أكد أن زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان سيتم تطبيقها قريبًا، موضحًا أنه سيتم صرفها للعاملين في كل مؤسسة، وفقًا لقرار وزارة المالية، كما سيتم صرفها مع راتب شهر يناير الجاري.

تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان

وأكد «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المنشآت العاملة تحت مظلة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مُلزمة بصرف الزيادة المقررة بقرار المجلس القومي للأجور، مضيفًا أن الحد الأدنى للقطاع الخاص يصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.

«خطة النواب» تكشف تفاصيل الزيادة

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان، قائلا إنهم في انتظار عرض ومناقشة وإقرار مشروع القانون الجديد لزيادة أجور العاملين بالدولة.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تطبيق الحزمة الجديدة يتم بموجب الموازنة الحالية للدولة ودون انتظار لمشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025.