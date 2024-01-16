15 مدينة تسجل أقل من 10 درجات مئوية غدا.. سانت كاترين الأكثر برودة

توقعت غرف عمليات الأرصاد الجوية في المحافظات، أن يشهد طقس غد الأربعاء، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى وجود 15 منطقة تتراجع فيها درجات الحرارة إلى ما دون الـ10 درجات.

وبحسب بيانات غرف عمليات المحافظات، تشمل قائمة المناطق الأكثر برودة، 15 منطقة تنخفض بها درجة الحرارة دون الـ10 درجات مئوية، مع تأثير بعض الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة كنشاط الرياح وتوافر الفرصة لسقوط أمطار.

المدن والمحافظات الأكثر برودة غدا الأربعاء

وكشف بيان غرف العمليات، أن المحافظات والمدن الأكثر برودة، هي:

- سانت كاترين.. درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى درجة واحدة مئوية

- نخل.. درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 2

- سيوة.. العظمى 18 والصغرى 4

- رفح.. العظمى 19 والصغرى 7

- المنيا.. الحرارة العظمى 20 والصغرى 5

مناطق تنخفض بها الحرارة عن 10 درجات مئوية

وتضمنت بيانات غرف عمليات المحافظات انخفاض الحرارة دون الـ10 درجات في المدن التالية:

- السلوم.. الحرارة العظمي 19 والصغرى 9

- بني سويف.. العظمى 20 والصغرى 8

- العريش.. الحرارة العظمى 20 والصغرى 8

- أسيوط.. الحرارة العظمى 20 والصغرى 7

- سوهاج.. الحرارة العظمى 21 والصغرى 7 درجات مئوية

- الإسماعيلية.. العظمى 21 والصغرى 9

- قنا.. العظمى 22 والصغرى 8

- الأقصر.. العظمى 23 والصغرى 9

- الوادي الجديد.. العظمى 21 والصغرى 6

- أبو سمبل.. العظمى 22 والصغرى 9.