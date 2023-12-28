طقس غير مستقر.. قائمة المدن الأكثر برودة في مصر اليوم الخميس

كشفت توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 28 ديسمبر، عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض مستمر في درجات الحرارة وقائمة المدن الأكثر برودة تضم 3 مدن.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر الخميس

تقدم «الوطن» لمتابعيها قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة وفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بواسطة خبراء الهيئة العامة للأرصاد خلال طقس الخميس 28 ديسمبر، والتي تضم سانت كاترين ودرجة الحرارة الصغرى بها 4 درجات مئوية، أما العظمى فمتوقع أن تكون 16 درجة مئوية، وتأتي ثاني أبرد مدن مصر وهي نخل، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بها الخميس إلى 6 درجات مئوية، في حين تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، أما أسيوط فدرجة الحرارة الضغرى المتوقعة بها 10 درجات، في حين تسجل العظمى 21 درجة.

قائمة المدن والمحافظات الأدفأ الخميس 28 ديسمبر

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس، تشهد عدد من المدن والمحافظات طقسا دافئا نهاراً، وتضم شلاتين ودرجة الحرارة العظمي المتوقعة بها 26 درجة مئوية، أما الصغرى فتكون 18 درجة، ثم تأتي أبو رماد ورأس حدربة لتسجل بحسب التوقعات درجة الحرارة العظمي بهما 26 درجة والصغرى 20 درجة مئوية، وتسجل كل من رفح ورأس سدر درجة حرارة عظمي 26 وصغرى 15 في طقس الخميس.