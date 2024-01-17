وباء إكس مرض مجهول يهدد العالم.. ما حقيقته؟

على الرغم من أن كوفيد -19 لم ينتهِ من العالم، بل هناك مخاوف من عودته بقوة، إلا أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرا من وباء إكس، مؤكدة أنه قد يكون «أكثر فتكًا» من كورونا في العالم.

وباء إكس خطر يهدد العالم

وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد احتفظت قائمة قصيرة ممن أسمتها «الأمراض ذات الأولوية» والتي يمكن أن تؤدي إلى وباء قاتل في المستقبل، وفق موقع بي بي سي البريطاني.

وتابعت المنظمة أن معظم الأمراض الوبائية أصبحت معروفة والتي تضمنت كوفيد – 19 وإيبولا والسارس، وغيرها، إلا أن هناك تطورات غير متوقعة في الفيروسات، ما قد ينذر بأنه في المستقبل قد نواجه وباء إكس أو «المرض X».

وبحسب المتعارف عليه من منظمة الصحة فإن مصطلح وباء إكس هو مرض وهمي أو يتوقع حدوثه في المستقبل وقد يؤدي إلى عدوى شديدة بين البشر.

وتابعت أن وباء إكس غير معروف ما إذا كان سيكون فيروسا أو بكتيريا أو فطرا، وحتى الآن لا يوجد أي لقاحات أو علاجات.

المرض العاشر

وقال الدكتور ريتشارد هاتشيت، إن هذا هو المرض العاشر الذي يجب أن نستعد له في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك تحالف لوجود ابتكارات للاستعداد للوباء.

وأضاف أن هذا وباء إكس ليست مادة للخيال العلمي، بل هو سيناريو على العالم الاستعداد له.

وقد قامت منظمة الصحة العالمية بإدراج وباء إكس على قائمة الأمراض الوبائية في عام 2018، فيما يعتقد العلماء والأطباء أن المرض المقبل سيكون حيواني المصدر، والذي سينتشر من حيوان ما إلى البشر.