«دجاج بنها».. سلالة تحقق معدلات قياسية في اللحم والبيض سنويا 

تعد سلالة دجاج بنها والتي تنتجها كلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها في إطار دور الكلية في تحسين سلالات الإنتاج الداجني والحيواني ضمن رؤية الكلية والجامعة في تطوير العمل البحثي والدراسات بالكلية وخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، حيث توفر الكلية هذه السلالة لمنتجي الدواجن وأصحاب المشروعات الصغيرة.

سلالة ثنائية المنفعة لإنتاج البيض واللحم

أوضح الدكتور محمد شعبان أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بمشتهر في جامعة بنها لـ«الوطن» إن سلالة دواجن بنها هي نتاج خلط سلالتي اللجهورين الأبيض والمنتزه الذهبي وتحقق سلالة ثنائية المنفعة حيث تنتج اللحم بوفره والبيض والتي تصل إلى 240 بيضة في السنة، كما أنها سلالة مقاومة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، وفقا التغييرات المناخية التي تشهدها مصر من ارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها بشكل كبير شتاء.

سلالة مربحة وتنتج بيض بوفرة

أضاف رئيس قسم الإنتاج الحيواني بزراعة مشتهر أن القيمة الاقتصادية لسلالة دجاج بنها كبيرة ومربحة وننصح المربين سواء في المزارع الكبرى أو المشروعات الصغيرة بالتعامل فيها، حيث توفر الكلية السلالات المنتقاة، والتدريب اللازم في إطار ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة لهذه السلالة حيث يتم تدريب الراغبين علي التعامل وتربية هذه السلالة والربح منها، لأنها تسهم في توفير أرباح كبيرة سواء من تداولها كلحوم أو كميات البيض، فهي موفرة في حالة التربية المنزلية فهي توفر لربة المنزل ما يقرب من 240 بيضة سنويا تصل إلى 280 في بعض الأحيان كما أنها مقاومة للأمراض.

ربط البحث العلمي بالمجتمع

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أن الجامعة تعمل على ربط البحث العلمي بالمجتمع المحيط، مشيرا إلى أن كلية الزراعة بمشتهر رائدة في إنتاج سلالات محلية من الدواجن والأرانب بجانب سلالات الإنتاج الحيواني من الماشية والأبقار والجاموس، بالإضافة للاستزراع السمكي في إطار رسالة الجامعة لتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة التي تواجه المصريين في هذه المجالات.

السلالة نتاج دراسات 17 سنة

وأشار الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر إلى أن التجارب علي سلالة دجاج بنها عمرها يصل إلى 17 سنة منذ بدء الأبحاث في 2007 حتى الآن للوصول لهذه السلالة التي تتمتع بمواصفات عالية مقاومة للحرارة وتنتج كميات من اللحم والبيض ومقاومة للأمراض، وأسعارها في متناول الجميع وتساعد في توفير أرباح مجزية وسريعة للمربين والمشروعات الصغيرة التي تعتمد علي هذه السلالة التي توفرها الكلية في إطار دورها في تشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر و تدريب الطلاب في الوحدات الإنتاجية والمزارع المختلفة.

نموذج مبتكر للجامعة المنتجة

وأكد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع والبيئة أن الجامعة تتبني نموذج مبتكر للجامعة المنتجة، بما يساهم في خدمة للمجتمع وتدريب الطلاب وتعزيز التنمية المستدامة وتغطية مواد الجامعة، في إطار الدور المجتمعي للجامعة في توفير السلع الغذائية وسد الفجوات والتدريب لسوق العمل ودعم المشروعات.